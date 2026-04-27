Calciomercato Juventus spunta Stones | incontro con l’entourage

Con la conclusione della stagione alle porte, si intensificano le voci sul calciomercato della Juventus. Dall’Inghilterra si diffonde la notizia di un incontro tra l’entourage di John Stones e rappresentanti del club italiano. Il difensore, attualmente in forza a un club britannico, è al centro delle discussioni tra le parti coinvolte. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, ma la situazione rimane sotto osservazione.

Con la fine della stagione sempre più vicina, si inizia a parlare insistentemente di calciomercato e dall’Inghilterra, uno dei nomi più chiacchierati sarebbe quello di John Stones. Il difensore del Manchester City è in scadenza di contratto con la squadra di Guardiola e la possibilità di un addio a parametro zero starebbe attirando le attenzioni di diversi club europei. Tra questi potrebbe provare ad inserirsi anche la Juventus, dopo che Spalletti avrebbe chiesto alla dirigenza giocatore d’esperienza per il pacchetto difensivo. Dubbi legati alla condizione fisica. Al momento resterebbe ancora tutto da confermare, ma stando a quanto riportato da Tuttosport, gli agenti di Stones sarebbero stati avvistati in quel di Torino, più precisamente, nei pressi della Continassa.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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