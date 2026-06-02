Stipendio chiaro negli annunci di lavoro e tra colleghi trasparenza retributiva al via | scatta l' obbligo Ue

Da virgilio.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia entreranno in vigore nuove norme che rendono obbligatoria la pubblicazione dello stipendio negli annunci di lavoro e la comunicazione trasparente tra colleghi. La legge recepisce una direttiva europea e prevede che le aziende debbano indicare chiaramente la retribuzione offerta e fornire informazioni sulle retribuzioni interne. L’obiettivo è favorire l’uguaglianza di trattamento e prevenire discriminazioni salariali. Le regole si applicano a contratti pubblici e privati, con specifiche modalità di pubblicazione e accesso alle informazioni.

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Addio al segreto salariale in Italia. A partire da giugno 2026 entrano in vigore le regole della trasparenza retributiva, stabilite dall’Unione europea nel 2023 per ridurre il “gender pay gap”, il divario tra lo stipendio dei lavoratori e delle lavoratrici. Anche il nostro Paese dovrà applicare la direttiva Ue che da una parte obbligherà i datori di lavoro a indicare negli annunci almeno la fascia retributiva iniziale e dall’altra permetterà ai dipendenti di chiedere lo stipendio medio dei colleghi. La direttiva Ue sulla trasparenza retributiva Le regole sugli stipendi negli annunci Il diritto di conoscere le retribuzioni medie dei colleghi... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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