Stipendio chiaro negli annunci di lavoro e tra colleghi trasparenza retributiva al via | scatta l' obbligo Ue
In Italia entreranno in vigore nuove norme che rendono obbligatoria la pubblicazione dello stipendio negli annunci di lavoro e la comunicazione trasparente tra colleghi. La legge recepisce una direttiva europea e prevede che le aziende debbano indicare chiaramente la retribuzione offerta e fornire informazioni sulle retribuzioni interne. L’obiettivo è favorire l’uguaglianza di trattamento e prevenire discriminazioni salariali. Le regole si applicano a contratti pubblici e privati, con specifiche modalità di pubblicazione e accesso alle informazioni.
Addio al segreto salariale in Italia. A partire da giugno 2026 entrano in vigore le regole della trasparenza retributiva, stabilite dall’Unione europea nel 2023 per ridurre il “gender pay gap”, il divario tra lo stipendio dei lavoratori e delle lavoratrici. Anche il nostro Paese dovrà applicare la direttiva Ue che da una parte obbligherà i datori di lavoro a indicare negli annunci almeno la fascia retributiva iniziale e dall’altra permetterà ai dipendenti di chiedere lo stipendio medio dei colleghi. La direttiva Ue sulla trasparenza retributiva Le regole sugli stipendi negli annunci Il diritto di conoscere le retribuzioni medie dei colleghi... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Veri annunci di lavoro trovati online
Notizie e thread social correlati
Stipendio negli annunci di lavoro, arriva l’obbligo: ecco cosa cambiaÈ stato annunciato un nuovo obbligo per gli annunci di lavoro: a partire da ora, devono indicare chiaramente lo stipendio offerto.
Leggi anche: Lavoro, addio stipendio nascosto: dal 2026 scatta l’obbligo UE
Temi più discussi: Annunci di lavoro, scatta l’obbligo di indicare la retribuzione prevista: cosa cambia; La svolta sugli annunci di lavoro: ora c'è l'obbligo di indicare lo stipendio previsto; Stipendio negli annunci di lavoro, addio ai colloqui al buio: come cambiano le regole; Gender pay gap, da giugno diventa obbligatoria la pubblicazione degli stipendi.
Con l'entrata in vigore del d.lgs. 30 aprile 2026 scatta l'obbligo di indicare lo stipendio negli annunci di lavoro e il divieto di chiedere la vecchia busta paga ai colloqui. Un approfondimento chiaro e concreto dell'Avv. Federico Palumbo su come cambiano da og facebook
Stipendio negli annunci di lavoro, arriva l’obbligo: ecco cosa cambiaObbligo di stipendio negli annunci di lavoro: ecco cosa cambia per aziende, HR e candidati con le nuove regole UE sulla trasparenza salariale. panorama.it
Stipendio negli annunci di lavoro, addio ai colloqui al buio: come cambiano le regoleOggi appena un terzo delle offerte indica il compenso, spesso falsato da ampie forbici di cifre. Le nuove regole cambiano tutto. Ecco come ... quifinanza.it