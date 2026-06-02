Stipendio chiaro negli annunci di lavoro e tra colleghi trasparenza retributiva al via | scatta l' obbligo Ue

Notizia in breve

In Italia entreranno in vigore nuove norme che rendono obbligatoria la pubblicazione dello stipendio negli annunci di lavoro e la comunicazione trasparente tra colleghi. La legge recepisce una direttiva europea e prevede che le aziende debbano indicare chiaramente la retribuzione offerta e fornire informazioni sulle retribuzioni interne. L’obiettivo è favorire l’uguaglianza di trattamento e prevenire discriminazioni salariali. Le regole si applicano a contratti pubblici e privati, con specifiche modalità di pubblicazione e accesso alle informazioni.