Per anni è stato uno dei grandi tabù del mercato del lavoro italiano: annunci vaghi, colloqui multipli, selezioni infinite e una sola domanda lasciata volutamente nell’ombra fino all’ultimo momento, quella sullo stipendio. Ora però qualcosa sta cambiando. E il cambiamento rischia di trasformare profondamente il rapporto tra aziende e lavoratori. Con il recepimento della direttiva europea 2023970 sulla trasparenza retributiva, gli annunci di lavoro “al buio” vanno verso il tramonto. Le aziende saranno infatti obbligate a indicare la retribuzione prevista già nella fase iniziale della candidatura, prima ancora del colloquio. Una rivoluzione che sta facendo esplodere il dibattito online tra entusiasmo, dubbi e timori, soprattutto in un Paese dove il tema degli stipendi è sempre stato affrontato quasi sottovoce. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Stipendio negli annunci di lavoro, arriva l’obbligo: ecco cosa cambia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stipendi negli annunci: dal 2026 cambia tutto | In poche banane

Notizie e thread social correlati

Stipendio negli annunci di lavoro, addio ai colloqui al buio: come cambiano le regoleDa ora in poi, gli annunci di lavoro devono indicare chiaramente lo stipendio previsto.

Lavoro, dal 30 giugno lo stipendio deve essere scritto negli annunciDal 30 giugno, gli annunci di lavoro devono indicare chiaramente la retribuzione.

Temi più discussi: Annunci di lavoro, scatta l’obbligo di indicare la retribuzione prevista: cosa cambia; Annunci di lavoro, l'obbligo di indicare la retribuzione prevista: cosa cambia con il nuovo decreto sulla trasparenza; Salari, la trasparenza parte dall’assunzione; Stipendio negli annunci di lavoro, addio ai colloqui al buio: come cambiano le regole.

Stipendio negli annunci di lavoro, arriva l’obbligo: ecco cosa cambiaObbligo di stipendio negli annunci di lavoro: ecco cosa cambia per aziende, HR e candidati con le nuove regole UE sulla trasparenza salariale. panorama.it

La svolta sugli annunci di lavoro: ora c'è l'obbligo di indicare lo stipendio previsto ift.tt/PSf4vFK x.com

Stipendio negli annunci di lavoro, addio ai colloqui al buio: come cambiano le regoleOggi appena un terzo delle offerte indica il compenso, spesso falsato da ampie forbici di cifre. Le nuove regole cambiano tutto. Ecco come ... quifinanza.it