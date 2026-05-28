Stipendio negli annunci di lavoro arriva l’obbligo | ecco cosa cambia

Da panorama.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato annunciato un nuovo obbligo per gli annunci di lavoro: a partire da ora, devono indicare chiaramente lo stipendio offerto. Fino a oggi, molte offerte non specificavano questa informazione, lasciando spazio a trattative successive o a richieste non dichiarate. La norma mira a rendere più trasparente il mercato del lavoro, impedendo che la retribuzione sia un elemento nascosto durante il processo di selezione. La misura entrerà in vigore nelle prossime settimane.

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Per anni è stato uno dei grandi tabù del mercato del lavoro italiano: annunci vaghi, colloqui multipli, selezioni infinite e una sola domanda lasciata volutamente nell’ombra fino all’ultimo momento, quella sullo stipendio. Ora però qualcosa sta cambiando. E il cambiamento rischia di trasformare profondamente il rapporto tra aziende e lavoratori. Con il recepimento della direttiva europea 2023970 sulla trasparenza retributiva, gli annunci di lavoro “al buio” vanno verso il tramonto. Le aziende saranno infatti obbligate a indicare la retribuzione prevista già nella fase iniziale della candidatura, prima ancora del colloquio. Una rivoluzione che sta facendo esplodere il dibattito online tra entusiasmo, dubbi e timori, soprattutto in un Paese dove il tema degli stipendi è sempre stato affrontato quasi sottovoce. 🔗 Leggi su Panorama.it

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