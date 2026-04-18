Il decreto lavoro del primo maggio torna a essere al centro dell’attenzione, con misure che prevedono modifiche agli stipendi e aumenti a partire da maggio per alcuni lavoratori. Le novità sul fronte fiscale porteranno a cambiamenti nelle buste paga, anche se non tutti i dipendenti beneficeranno degli stessi benefici. Sono state realizzate diverse simulazioni per comprendere come varieranno gli importi netti in base alle nuove disposizioni.

Il tradizionale appuntamento con il decreto lavoro del primo maggio torna al centro dell’agenda del governo, con una serie di interventi che puntano ad alleggerire il peso fiscale sulle buste paga degli italiani. Tra conferme e novità, le misure in arrivo promettono benefici diffusi, anche se non uniformi, e senza stravolgimenti radicali del sistema. Piccoli passi per aumentare il potere d’acquisto, senza interventi strutturali immediati. Per i lavoratori italiani, il cambiamento ci sarà, ma sarà graduale e differenziato.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Stipendi, aumenti a maggio (ma non per tutti): come cambia la busta paga, le simulazioni

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