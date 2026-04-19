Nel mese di maggio si registra un aumento degli stipendi per alcuni lavoratori, secondo quanto previsto dal decreto lavoro del 1° maggio. Tuttavia, non tutti i dipendenti beneficiano di questa modifica, poiché gli effetti variano in base a specifiche condizioni contrattuali e settori di appartenenza. Le modifiche si riflettono direttamente sulle buste paga, con importi più elevati per chi ha diritto alle nuove agevolazioni fiscali.

In arrivo il nuovo decreto lavoro del 1° maggio, il pacchetto di misure varato dal Governo per alleggerire il peso fiscale in busta paga. Gli interventi promettono un aumento degli stipendi per alcune categorie di lavoratori, col fine di aumentare la capacità di spesa degli italiani, pur senza cambiamenti radicali. Il taglio del cuneo fiscale Il provvedimento centrale del nuovo decreto lavoro è il taglio del cuneo fiscale, già introdotto nei mesi scorsi e confermato, se non lievemente rafforzato. Prevista la riduzione dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, con un conseguente aumento del netto mensile e nessuna ripercussione sul lordo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aumento degli stipendi nel mese di maggio, ma non per tutti: chi è coinvolto e quanto arriva in busta paga

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