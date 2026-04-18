Strage di lupi tra Abruzzo Lazio e Molise | 10 esemplari uccisi con il veleno Il pm | Indaghiamo come se avessero ammazzato delle persone

Tra le aree di confine tra Abruzzo, Lazio e Molise si è verificata una serie di decessi tra i lupi, con dieci esemplari trovati morti in pochi giorni. Le carcasse sono state trovate con segni di avvelenamento, e gli investigatori stanno conducendo approfondimenti sulla vicenda. Il pubblico ministero ha dichiarato di seguire il caso come se si trattasse di un omicidio di persone, sottolineando l'importanza di accertare le responsabilità.

Nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è in corso quella che gli esperti definiscono una vera e propria strage: dieci lupi uccisi in pochi giorni, tutti avvelenati. Cinque esemplari sono stati ritrovati nel territorio di Pescasseroli, altri cinque ad Alfedena. Un atto deliberato che ha fatto scattare una vera e propria “caccia all’uomo” per individuare i responsabili. Intanto la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per uccisione ingiustificata di animali. Come riporta il Corriere della Sera, la procura di Sulmona ha deciso di affrontare il caso con la massima severità. Il procuratore capo Luciano D’Angelo ha chiarito che non si tratterà l’episodio come un fatto minore: «Orsi e lupi sono espressione della cultura di questa terra e ho disposto di non trattare mai con superficialità la loro uccisione o i casi di incendio».🔗 Leggi su Open.online

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