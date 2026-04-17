Abruzzo strage silenziosa | 12 lupi uccisi con veleno nel cuore del parco

Negli ultimi quindici giorni, nel cuore di un parco in Abruzzo, sono stati trovati dodici lupi morti a causa di avvelenamento. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e delle associazioni ambientaliste, che stanno indagando sulle cause di questa strage silenziosa. La presenza di sostanze velenose nell’area ha causato la morte di diversi esemplari, sollevando preoccupazioni sulla tutela della fauna locale.

Un’ondata di violenza indiscriminata sta colpendo la fauna selvatica in Abruzzo, dove negli ultimi quindici giorni sono stati individuati almeno dodici lupi morti per avvelenamento. Il bilancio più pesante si è registrato nelle zone di Pescasseroli e Alfedena, dove dieci esemplari hanno perso la vita, subito dopo un precedente evento avvenuto a Corcumello. L’impatto di questi gesti non risparmia la biodiversità locale, avendo causato la morte di vari rapaci e diverse carcasse di fauna selvatica di piccola taglia. L’impatto devastante sull’equilibrio naturale del territorio. Le associazioni Salviamo l’Orso e Rewilding Apennines hanno lanciato un allarme che mette in luce come questi atti non siano mirati a una singola specie, ma rappresentino un attacco sistematico all’intero ecosistema.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo, strage silenziosa: 12 lupi uccisi con veleno nel cuore del parco Notizie correlate Il Wwf sui lupi uccisi nel parco nazionale d'Abruzzo: "Deriva criminale inaccettabile in un Paese civile"Il Wwf Italia esprime profonda e crescente preoccupazione per la notizia del rinvenimento di cinque lupi morti ad Alfedena, nell’area contigua del... Dieci lupi morti nel Parco d’Abruzzo, il direttore Sammarone: “Con esche avvelenate è strage di specie protette”Dieci lupi morti ad Alfedena e Pescasseroli, in Abruzzo, uccisi probabilmente da esche avvelenate.