Pratello R' esiste | il 25 aprile 2026 in via del Pratello

Il 25 aprile 2026 in via del Pratello si svolge nuovamente l’evento “Pratello R’Esiste”. La giornata inizia al mattino e prosegue fino al tardo pomeriggio, con la celebrazione dell’anniversario della Liberazione. Come da tradizione, si tiene il concerto del Coro Resistente, costituito da bambine e bambini, che si svolge in mattinata. La manifestazione comprende diverse attività e si svolge lungo la strada.

Torna, come ogni anno, il 25 aprile in via del Pratello: “Pratello R'Esiste”. Dalla mattina al tardo pomeriggio si celebra l'anniversario della Liberazione come da tradizione: immancabile in mattinata il concerto del Coro Resistente, composto da bambine e bambini. Ci sarà un palco in Piazza San.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Evasione dal carcere minorile del Pratello: due ragazzi in fuga, uno già fermatoNuovo episodio di evasione al carcere minorile del Pratello di Bologna, dove due giovani detenuti sono riusciti a fuggire durante la permanenza... Doppia evasione dal Pratello. Presi ragazziniAncora una volta sono state le impalcature dei lavori al tribunale dei minori a facilitare la fuga di due ragazzini detenuti all’istituto minorile... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pratello, 25 aprile. Raccolta solidale a favore di Cuba; Cosa succede in città, concerti a Bologna dal 20 al 26 aprile; VOCI LIBERATE venerdì 17 aprile a Bologna. Pratello, 25 aprile. Raccolta solidale a favore di CubaUna Festa della Liberazione all’insegna della solidarietà per Cuba, che vive un incubo tra blackout, collasso economico, tensioni geopolitiche ... ilrestodelcarlino.it Pratello R’esiste 2025: il programma tra concerti, dj e pastasciuttaDalle 18 pare il ‘bar popolare’ con musica del progetto Jenco. Subito opo, dalle 19 alle 20, sarà la volta de ‘Il Capitale’ del collettivo Gkn. Uno spettacolo teatrale con Nicola Borghesi di Kepler ... ilrestodelcarlino.it 25 aprile, dalle 10,30, via pietralata 58 una giornata a cura di Porta Pratello con @arcibo, @mercato.sonato, @sghettoclub_ogs e @lospazioletterario facebook Antigone: "Al Pratello degrado, cambi ai vertici e tentativi di rilancio" x.com