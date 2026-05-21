Affari tuoi imprevisto per Herbert Ballerina | Stefano De Martino il pubblico non possono crederci

La puntata di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 20 maggio ha regalato emozioni, colpi di scena e momenti di grande leggerezza. Al centro dello studio, sotto la guida di Stefano De Martino, è arrivata Sofia, concorrente delle Marche, pronta a mettersi in gioco con il pacco numero 13. Ventisei anni, originaria di Magliano di Tenna, la giovane è una futura insegnante di lettere: abilitata da poco, attende settembre per iniziare il suo percorso in cattedra. Accanto a lei la zia Rossella, presenza solare e determinata, che ha subito conquistato il pubblico. L’inizio della partita non è stato dei più semplici. Sofia e Rossella hanno tentato la sorte puntando subito al jackpot da 6mila euro offerto da Gennarino, ma senza successo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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