Flavio Cobolli ha raggiunto i quarti di finale a Roland Garros, il suo secondo risultato di questo livello in carriera. Tra gli azzurri, si parla di un clima di grande fratellanza e crescita personale, con commenti positivi da parte di un collega. Cobolli ha superato avversari importanti, confermando il suo rendimento nel torneo. La sua performance ha attirato l’attenzione nel circuito, mentre il suo compagno ha sottolineato il miglioramento sotto vari aspetti.

Uno dei protagonisti del magico Roland Garros per l’Italia è Flavio Cobolli, che si è spinto per la seconda volta in carriera ai quarti di uno Slam. Il tennista romano affronterà ora il canadese Felix Auger-Aliassime in un match dove il giocatore italiano può giocarsi le sue chance di raggiungere la semifinale. Sul momento di Flavio, ha parlato il suo papà e allenatore Stefano, che si è fermato con i giornalisti proprio a Parigi in una giornata di allenamento e riposo. Una crescita quella del romano cominciata dopo una serie di sconfitte all’inizio dello scorso anno e che ha toccato vari aspetti del gioco, dello stare in campo e della vita... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Stefano Cobolli: “Flavio è cresciuto sotto ogni punto di vista. Tra gli azzurri c’è grande fratellanza”

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