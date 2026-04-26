Il difensore, attualmente in prestito, ha espresso soddisfazione per il suo attuale ambiente, dichiarando di trovarsi bene sotto ogni punto di vista. La società viola ha ancora alcuni giorni per esercitare il diritto di riscatto, che comporta il trasferimento a titolo definitivo. La cifra richiesta per il riscatto è stata indicata come vicina a quella stabilita nel contratto di prestito. La decisione sulla permanenza dipenderà dalle trattative in corso tra le parti.

. Le parole del centrale. Il futuro di Daniele Rugani si gioca nelle prossime settimane. Durante l’ultima conferenza stampa, il difensore centrale ha fatto il punto sulla sua situazione contrattuale e sul legame con la piazza toscana, confermando la volontà di proseguire il percorso in maglia viola: « Futuro? Al riscatto mancano 2 presenze, vediamo cosa succederà. I sono a disposizione. Mi trovo bene qui sotto tutti i punti di vista. Priorità alla Fiorentina ». L ‘accordo stipulato tra il club viola e la Juventus prevede una clausola specifica: l’obbligo di riscatto scatterà automaticamente non appena il calciatore avrà collezionato altre due presenze, a patto che in ciascuna di esse disputi almeno 45 minuti di gioco.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rugani Juve, ecco quanto manca al riscatto Fiorentina. E lui intanto: «Qui mi trovo bene sotto ogni punto di vista»

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