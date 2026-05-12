Il rendiconto di gestione presenta una situazione finanziaria positiva, con i conti in ordine e un bilancio che si mantiene in equilibrio. La gestione è stata descritta come prudente e responsabile, secondo quanto comunicato dal Consiglio. I numeri evidenziano un andamento stabile e senza criticità, con risultati che riflettono una gestione attenta delle risorse e delle entrate. Non sono stati segnalati problemi o variazioni significative rispetto ai periodi precedenti.

Conti in ordine, bilancio equilibrato e una gestione definita prudente e responsabile. Il Consiglio comunale di Castell’Azzara ha approvato il Rendiconto di gestione 2025, documento che certifica la situazione economico-finanziaria dell’ente e "che conferma – dicono dalla maggioranza – la solidità dei conti pubblici del Comune". Dai dati illustrati emerge una situazione finanziaria considerata positiva sotto diversi aspetti. L’amministrazione non è interessata da procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, non presenta condizioni di deficit strutturale e non ha mai fatto ricorso all’anticipazione di cassa. Regolare anche la posizione degli agenti contabili, che hanno provveduto alla resa dei conti nei termini previsti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rendiconto di gestione: "Situazione ottima sotto ogni punto di vista"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

KPI Indici di Performance | Applicazione Pratica - con Gianluca Vicenzoni

Notizie correlate

Rugani Juve, ecco quanto manca al riscatto Fiorentina. E lui intanto: «Qui mi trovo bene sotto ogni punto di vista»di Redazione JuventusNews24Rugani Juve, ecco quanto manca al riscatto Fiorentina.

Fedez dopo Sanremo, il “grazie” ai fan. E a Masini: “Ho ancora tanto da imparare sotto ogni punto di vista, sia artistico che umano”Milano, 2 marzo 2026 – “Si torna a casa! Grazie per tutto l’affetto e il supporto di questi giorni”.

Argomenti più discussi: La Giunta Sanna approva il rendiconto di gestione 2025; Approvato il rendiconto di bilancio 2025: investiti 17,7 milioni; Passa a maggioranza il rendiconto di gestione; Rendiconto di gestione: Situazione ottima sotto ogni punto di vista.

Rendiconto 2025: Gestione oculata e sostenibile dell’Assemblea legislativa Nota di Francesco Filipponi (PD) tinyurl.com/kc4rhba4 #regioneumbria x.com

Come convincere mia madre ad abbandonare i fondi spazzatura della banca? reddit

Rendiconto di gestione: Situazione ottima sotto ogni punto di vistaIl consiglio comunale ha approvato il bilancio con un fondo cassa che sfiora gli 800mila euro. Tenci: Progetti con numeri in equilibrio. lanazione.it