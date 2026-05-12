Rendiconto di gestione | Situazione ottima sotto ogni punto di vista
Il rendiconto di gestione presenta una situazione finanziaria positiva, con i conti in ordine e un bilancio che si mantiene in equilibrio. La gestione è stata descritta come prudente e responsabile, secondo quanto comunicato dal Consiglio. I numeri evidenziano un andamento stabile e senza criticità, con risultati che riflettono una gestione attenta delle risorse e delle entrate. Non sono stati segnalati problemi o variazioni significative rispetto ai periodi precedenti.
Conti in ordine, bilancio equilibrato e una gestione definita prudente e responsabile. Il Consiglio comunale di Castell’Azzara ha approvato il Rendiconto di gestione 2025, documento che certifica la situazione economico-finanziaria dell’ente e "che conferma – dicono dalla maggioranza – la solidità dei conti pubblici del Comune". Dai dati illustrati emerge una situazione finanziaria considerata positiva sotto diversi aspetti. L’amministrazione non è interessata da procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, non presenta condizioni di deficit strutturale e non ha mai fatto ricorso all’anticipazione di cassa. Regolare anche la posizione degli agenti contabili, che hanno provveduto alla resa dei conti nei termini previsti.🔗 Leggi su Lanazione.it
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