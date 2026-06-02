"Memorie dell’arte" è il titolo della mostra di Stefania Albertini che sarà allestita al ristorante La Cantera in piazza Guidazzi. Con la formula di ’Particol’arte’, dialogo tra l’artista uscente e l’artista entrante, giovedì 4 giugno alle 19.30 si terrà un incontro, curato e condotto da Alice Tamburini, con Pier Luigi Fagioli, artista uscente della precedente tappa e Stefania Albertini, nuova ospite della rassegna. Particol’arte continua così il suo percorso come spazio di incontro e confronto, in cui l’arte contemporanea diventa occasione di relazione, racconto e condivisione. La rassegna ospita Stefania Albertini con l’esposizione pittorica ’Memorie dell’anima’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stefania Albertini espone a La Cantera

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