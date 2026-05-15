Finale Eurovision stabilita la scaletta | quando canterà Sal Da Vinci
La finale dell’Eurovision si svolgerà domani, sabato 16 maggio, con la partecipazione di 25 paesi. La scaletta delle esibizioni è stata recentemente annunciata, indicando anche l’ordine di esibizione dei cantanti. Tra gli artisti in gara, ci sarà anche un interprete italiano, il cui momento sul palco è stato fissato in una precisa posizione. La lista delle nazioni coinvolte comprende paesi provenienti da vari continenti, con una varietà di stili e tradizioni musicali.
Saranno 25 i Paesi che partecipano alla finale dell'Eurovision domani, sabato 16 maggio: Bulgaria, Romania, Australia, Ucraina, Norvegia, Malta, Cipro, Albania, Danimarca, Repubblica Ceca, Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia oltre ad Austria. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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