Elisa la nuova sfida all' Inalpi Arena | ecco quali canzoni canterà dopo il sondaggio social| La scaletta

Una delle grandi voci della musica italiana sta per tornare all'Inalpi Arena. Elisa, mercoledì 29 aprile, tornerà a calcare il palco dell'ex Palaisozaki per il suo "Elisa Palasport Live 2026". Il nuovo tour doveva essere una replica della tournèe autunnale che l'ha vista tornare nei palazzetti.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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