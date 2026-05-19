Forlì stazione della Romagna la deputata Buonguerrieri FdI presenta la sfida dell' alta velocità in Parlamento | Scelta strategica

A Forlì, nello snodo ferroviario della Romagna, si discute da tempo di un potenziamento delle linee ad alta velocità. La deputata di un partito di centrodestra ha annunciato in Parlamento che la proposta di investimenti infrastrutturali rappresenta una scelta strategica per migliorare i collegamenti regionali e nazionali. La questione riguarda le interlocuzioni tecniche e le iniziative parlamentari che mirano a ridisegnare la mobilità lungo l’asse adriatico, coinvolgendo diversi attori istituzionali e tecnici del settore.

Lo snodo ferroviario di Forlì è al centro di una fitta trama di interlocuzioni tecniche e iniziative parlamentari volte a ridisegnare la mobilità sull'asse adriatico. Nell'incontro di pochi giorni fa tra il sindaco Gian Luca Zattini e l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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