In un dibattito in corso sulla futura linea dell’Alta Velocità, si evidenzia come le decisioni prese riguardo al tratto tra Bologna e Castelbolognese possano influenzare anche il percorso successivo, attualmente in fase di analisi. La discussione riguarda la scelta della località più strategica per la stazione tra Bologna e Rimini, con un’attenzione particolare alle implicazioni economiche e di collegamento. È stato sottolineato come questa fase di pianificazione possa incidere sulla realizzazione complessiva del progetto.

"È il momento giusto per discutere sull’ Alta Velocità, perché le scelte progettuali in discussione per il tratto Bologna-Castelbolognese determineranno anche il tracciato successivo che è già in fase di studio e che determinerà il fabbisogno finanziario. Ritengo che Forlì sia oggettivamente la scelta migliore per realizzare la stazione ‘Medio Romagna’ ". Galeazzo Bignami è capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ma è stato viceministro delle Infrastrutture e Trasporti fino a dicembre 2024: conosce dunque la parte progettuale. E anche se l’infrastruttura sarà pronta "non prima di 5-8 anni", il cantiere del dibattito pubblico si apre adesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La stazione dell’Alta Velocità. Bignami: "Tra Bologna e Rimini, Forlì diventa la scelta migliore"

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