Stava entrando in zona rossa con un grosso coltello denunciato un giovane in via La Lumia

Notizia in breve

Un giovane è stato denunciato dopo essere stato trovato con un coltello nel vano portaoggetti del suo scooter mentre si trovava in una zona considerata ad alto rischio. Era in compagnia di un amico e si stava dirigendo verso via Isidoro La Lumia, all’interno di una zona rossa. Il coltello era di grandi dimensioni e non era stato dichiarato. La polizia ha sequestrato l’arma e ha avviato le procedure legali.