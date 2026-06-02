Stava entrando in zona rossa con un grosso coltello denunciato un giovane in via La Lumia

Da palermotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane è stato denunciato dopo essere stato trovato con un coltello nel vano portaoggetti del suo scooter mentre si trovava in una zona considerata ad alto rischio. Era in compagnia di un amico e si stava dirigendo verso via Isidoro La Lumia, all’interno di una zona rossa. Il coltello era di grandi dimensioni e non era stato dichiarato. La polizia ha sequestrato l’arma e ha avviato le procedure legali.

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Stava andando con un amico in via Isidoro La Lumia, in piena “zona rossa”, con un coltellaccio nel vano portaoggetti del suo scooter. La polizia ha denunciato ieri un ragazzo di 14 anni trovato in possesso di una lama lunga oltre 20 centimetri che è stata sequestrata. Alle domande degli agenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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