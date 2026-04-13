Minaccia con coltello nella lite giovane denunciato

Nella serata di sabato, nella zona della stazione ferroviaria storica di Reggio Emilia, si è verificato un episodio in cui un giovane è stato denunciato per aver minacciato un'altra persona con un coltello durante un litigio. La lite, scaturita da motivi insignificanti, avrebbe potuto degenerare in un incidente più grave. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze.

Reggio Emilia, 13 aprile 2026 – Un diverbio per futili motivi ha rischiato di trasformarsi in tragedia, nella tarda serata di sabato, nella zona della stazione ferroviaria storica di Reggio Emilia. L'immediato intervento dei Carabinieri e dei militari dell'Esercito ha evitato il peggio, sequestrando un coltellaccio lungo 37 centimetri, che un egiziano stava brandendo per minacciare tre stranieri. L’uomo armato, operaio di 22 anni, è stato denunciato per porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Il giovane egiziano, residente a Parma, al culmine di una discussione nata per motivi banali, avrebbe estratto un coltello artigianale per minacciare tre suoi connazionali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minaccia con coltello nella lite, giovane denunciato Leggi anche: Lite stradale a Bergamo, minaccia una giovane con una pistola softair: denunciato Lite familiare a Cagliari, minaccia il fratello con un coltello: arrestatoUn uomo di 49 anni, residente a Cagliari e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri a seguito di una lite... Minacciano un uomo con un coltello, tre stranieri denunciati a Verbania dai Carabinieri