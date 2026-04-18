Durante la partita tra Roma e Atalanta allo Stadio Olimpico, si è verificato un episodio insolito quando il difensore della squadra ospite ha tentato di entrare in campo indossando la maglia di una squadra diversa, quella di Zaragoz?. La scena è stata notata dai presenti e ha attirato l’attenzione sui social, dove è diventata rapidamente oggetto di discussione. La partita si è conclusa con un pareggio di 1-1.

Il pareggio per 1-1 tra Roma e Atalanta allo Stadio Olimpico non è stato solo un concentrato di tattica e infortuni, ma ha regalato un retroscena surreale che ha sfiorato il grottesco. Protagonista assoluto Kostas Tsimikas, l’uomo scelto da Gian Piero Gasperini al minuto 75 per sostituire lo sfortunato Devyne Rensch, finito KO per un problema al flessore della coscia destra. Mentre il terzino olandese si avviava verso la panchina, aggiungendosi alla lista degli infortunati che già contava Gianluca Mancini (fuori al 59? per un indurimento all’interno coscia), Tsimikas stava per compiere un errore amministrativo da matita rossa. Il difensore greco è stato pizzicato a bordo campo mentre cercava di entrare con la maglia di Bryan Zaragoza.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Atalanta, gaffe Tsimikas: stava entrando con la maglia di Zaragoza

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