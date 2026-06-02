Stasera alle 21.15, nella chiesa di Ospital Monacale, si terrà un concerto celebrativo per i quarant’anni del coro polifonico ‘Orlando Di Lasso’. Sul palco si esibiranno i membri del coro, che proporranno un repertorio di musica sacra e polifonica. L’evento segna quattro decenni di attività del gruppo, nato nel 1983, e vedrà anche la partecipazione di ospiti e musicisti invitati.

Quarant’anni di musica, dove la passione è condivisa. Stasera alle 21.15, la chiesa di Ospital Monacale ospiterà il concerto celebrativo per il 40esimo anniversario del coro polifonico ‘Orlando Di Lasso’. Fondato nel 1986 da dal maestro Paolo Taddia, nonché direttore, il coro di Ospital Monacale ha raggiunto un traguardo importante per una formazione che, nel tempo, ha saputo mantenere intatto lo spirito delle origini: l’amore per la musica. "Il coro nasce da una mia idea - racconta Taddia - grazie alla collaborazione di tutti quelli che facevano parte del gruppo iniziale". All’inizio erano una quindicina di persone, accomunate dalla stessa passione e dalla volontà di imparare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stasera sul palco il coro di Ospital Monacale

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