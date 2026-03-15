Ospital Monacale | 7 ore senza luce per la fibra ottica

La frazione di Ospital Monacale, nel comune di Argenta, rimarrà al buio per oltre sette ore il prossimo martedì 17 marzo a causa di un intervento sulla rete di fibra ottica. La sospensione della corrente elettrica è stata annunciata e coinvolgerà le abitazioni e le attività della zona durante quella giornata. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo alle ragioni dell’intervento.

La frazione di Ospital Monacale nel comune di Argenta si preparerà a vivere senza luce per oltre sette ore il prossimo martedì 17 marzo. L’interruzione, necessaria per la posa della fibra ottica curata da Open Fiber, colpirà specifiche vie residenziali tra le 8 e le 15:30. La sicurezza dei tecnici e l’efficienza del lavoro richiedono questo stop programmato sulla rete gestita da E-Distribuzione. I cittadini delle vie Canova, Marx, Valletta, Zenzalino e Strada Pelandra dovranno adattare i propri ritmi quotidiani a questa assenza temporanea di energia. Le indicazioni operative suggeriscono di non utilizzare gli ascensori durante il periodo di lavori per evitare blocchi o situazioni di rischio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospital Monacale: 7 ore senza luce per la fibra ottica Articoli correlati 2 mesi senza rete: famiglia isolata a Pesaro, fibra ottica KO. 15Pesaro – Una famiglia di Pesaro si trova a fronteggiare enormi disagi da Epifania a causa dell'interruzione del servizio telefonico e internet. Danneggiato un cavo della fibra ottica: alcuni servizi comunali senza internet e telefonoIl Comune: "I tecnici sono già al lavoro per individuare con precisione il punto del guasto e procedere alla riparazione nel più breve tempo...