L’estate prevista sarà caratterizzata da temperature elevate e frequenti acquazzoni improvvisi. Le previsioni indicano un clima molto caldo, con piogge temporanee che si susseguiranno durante tutta la stagione. Si attendono periodi di caldo intenso alternati a rovesci improvvisi, che interesseranno diverse aree. La situazione meteo rimane dinamica, con condizioni variabili che richiederanno attenzione nelle prossime settimane.

Firenze, 2 giugno 2026 – “Ci aspetta un’ estate calda, ma che vedrà alternarsi temperature alte e possibili rovesci temporaleschi improvvisi. Ciò che sta accadendo in questi giorni anticipa un po’ tale dinamica”. A dirlo è Bernardo Gozzini, direttore del Lamma. https:www.lanazione.itmeteopioggia-temporali-toscana-ca3701ca Direttore, abbiamo avuto alcune giornate caldissime e poi pioggia, insieme a temperature più fresche. Cosa dobbiamo aspettarci? “Alla fine di maggio anche la Toscana ha registrato alcuni giorni di alta pressione con temperature di 8-10 gradi sopra la media del periodo: 34-35 gradi contro i consueti 25-26. Si è trattato per quest’anno di un primo assaggio di un anticiclone di origine tropicale che ha portato a un vero e proprio record di caldo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stagione rovente con tante sorprese. “Farà molto caldo, ma con dinamismo: acquazzoni improvvisi frequenti”

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