Maggio rovente picco del caldo poi leggero calo termico con temporali sparsi
Le temperature hanno raggiunto il picco durante la prima ondata di caldo del 2026, con un aumento significativo delle temperature. Dopo alcune ore di massima intensità, si è verificato un lieve calo termico accompagnato da temporali sparsi. La fase più calda sta per terminare, lasciando spazio a condizioni più instabili. Le previsioni indicano che questa ondata di calore è ormai agli sgoccioli, con il clima che si sta lentamente normalizzando.
(Adnkronos) – Mancano ormai pochissime ore al culmine di questa prima, eccezionale ondata di calore del 2026. L'Italia si prepara a registrare i valori termici più alti di questo mese di maggio decisamente insolito per caldo e temperature roventi tipiche dell'estate, prima di dover affrontare un'insidiosa fase all'insegna della forte afa. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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