Maggio rovente picco del caldo poi leggero calo termico con temporali sparsi

Notizia in breve

Le temperature hanno raggiunto il picco durante la prima ondata di caldo del 2026, con un aumento significativo delle temperature. Dopo alcune ore di massima intensità, si è verificato un lieve calo termico accompagnato da temporali sparsi. La fase più calda sta per terminare, lasciando spazio a condizioni più instabili. Le previsioni indicano che questa ondata di calore è ormai agli sgoccioli, con il clima che si sta lentamente normalizzando.