Esame Fiorentina tabù-gol per Kenan Juve tutto per il pass | ma serve il miglior Yildiz

In questa stagione, Kenan Yildiz non ha ancora trovato la rete con la maglia della Fiorentina, nonostante le apparizioni in campionato. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione, ma il gol ancora manca, rendendo questa una delle poche occasioni in cui il giovane attaccante non è riuscito a lasciare il segno. La Juventus, invece, si concentra sulla qualificazione in competizioni europee, e Yildiz potrebbe rivelarsi determinante con una prestazione convincente. La partita tra le due squadre si avvicina, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni offensive.

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La Fiorentina è una delle ormai poche squadre a cui Kenan Yildiz non ha ancora segnato in questi due campionati da protagonista con la Juve. C’è bisogno di lui, domani, perché la Signora cerchi di incamerare tre punti fondamentali in chiave Champions. La squadra di Spalletti, facesse bottino pieno anche nell’ultima di campionato – il derby col Torino – si assicurerebbe il pass per la Grande Coppa senza nemmeno tenere conto delle avversarie che glielo contendono in questa tesissima volata. Il turco si è di fatto preso sulle spalle il gruppo in questa stagione non facile, e proprio in questo finale sta pagando dazio a livello fisico, con quel fastidio al ginocchio che lo ha tormentato per alcune settimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Esame Fiorentina, tabù-gol per Kenan. Juve, tutto per il pass: ma serve il miglior Yildiz ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento 90 milioni per Kenan Yildiz, offerta da capogiro: la Juve traballadi Alessio LentoUn colpo di mercato che potrebbe scuotere il calcio europeo: il Real Madrid, che potrebbe pensare ad una cessione di Vinicius,... TS – Juve verso il Milan: David super gol in allenamento, Mangiapoco para tutto! Yildiz e altri due…2026-04-22 19:03:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Luciano Spalletti, quest’oggi la Juve ha... Fiorentina, De Gea sotto esame: allo Zini una gara pesante tra critiche e futuro da decidereNon capita spesso che un portiere con oltre 500 presenze con il Manchester United si ritrovi a giocare partite decisive per evitare la retrocessione. Eppure la stagione di David De Gea alla Fiorentina ... tuttomercatoweb.com Gudmundsson sotto esame per gennaio: si valuta l'addio, la Fiorentina non apre al prestitoIl tempo delle attese sta per scadere. In casa Fiorentina si entra in una fase di riflessione profonda anche su Albert Gudmundsson, uno dei volti simbolo della crisi viola. Come già scritto, ... tuttomercatoweb.com