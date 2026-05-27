? Domande chiave Come influenzerà l'assenza delle preferenze il potere dei candidati locali?. Perché la maggioranza teme di usare la fiducia in Aula?. Chi spinge per inserire le preferenze nel nuovo testo elettorale?. Quali rischi di instabilità politica comporta il nuovo premio di maggioranza?.? In Breve Relatore Iezzi esclude preferenze se la maggioranza approva versioni alternative del testo.. Vannacci e Ziello spingono per emendamenti sulle preferenze durante i lavori in commissione.. Nuovi premi di maggioranza previsti tra il 40 e il 42 per cento.. Soglie per premi di maggioranza fissate al 55% alla Camera e 57% al Senato..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stabilicum, Lega contro le preferenze: Meloni tra fiducia e divisioni

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