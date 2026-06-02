Sport in tv oggi martedì 2 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 2 giugno, inizia la giornata con il torneo di tennis trasmesso sui canali principali, seguito da partite di calcio di campionati nazionali e internazionali. In streaming si possono seguire le gare di ciclismo e atletica leggera, mentre in tv sono previsti anche programmi dedicati agli sport motoristici e alle discipline olimpiche. Gli orari delle diverse trasmissioni variano durante tutta la giornata, con aggiornamenti disponibili sui palinsesti.

Oggi, martedì 2 giugno, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con il Roland Garros, il ciclismo con il Giro d’Italia femminile ed il Giro di Vallonia, il rugby con la finale scudetto della Serie A Élite, il basket 3×3 con i Mondiali maschili e femminili, e tanto altro ancora. Si chiude la stagione della Serie A Élite 2025-2026 di rugby: la finale che assegna lo Scudetto numero 96 della storia si gioca allo Stadio Plebiscito di Padova, e vede affrontarsi il Valorugby Emilia, vincitore della Coppa Italia e primo nella regular season, ed il Petrarca Rugby, alla ricerca del sedicesimo titolo tricolore. Nei quarti di finale del doppio maschile gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori saranno opposti al ceco Petr Nouza ed all’austriaco Neil Oberleitner. 🔗 Leggi su Oasport.it

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