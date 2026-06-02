Martedì 2 giugno sono in programma numerosi eventi sportivi in tv e streaming. Tra gli appuntamenti principali ci sono incontri di tennis e altre competizioni, con orari e programmi disponibili per la visione. È possibile seguire gli eventi sia sui canali televisivi dedicati sia tramite piattaforme online. La giornata offre diverse opzioni per gli appassionati di sport, con dettagli su orari e modalità di accesso consultabili online.

Oggi, martedì 2 giugno, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con il Roland Garros, il ciclismo con il Giro d’Italia femminile ed il Giro di Vallonia, il rugby con la finale scudetto della Serie A Élite, il basket 3×3 con i Mondiali maschili e femminili, e tanto altro ancora. Si chiude la stagione della Serie A Élite 2025-2026 di rugby: la finale che assegna lo Scudetto numero 96 della storia si gioca allo Stadio Plebiscito di Padova, e vede affrontarsi il Valorugby Emilia, vincitore della Coppa Italia e primo nella regular season, ed il Petrarca Rugby, alla ricerca del sedicesimo titolo tricolore. Nei quarti di finale del doppio maschile gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori saranno opposti al ceco Petr Nouza ed all’austriaco Neil Oberleitner. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 2 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

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