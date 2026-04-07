Sport in tv oggi martedì 7 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 7 aprile, è il giorno di diverse manifestazioni sportive trasmesse in tv e in streaming. OA Sport fornisce una guida dettagliata sugli orari e i programmi di tutte le competizioni in programma, permettendo agli appassionati di seguire gli eventi senza difficoltà. La copertura include sia la trasmissione in diretta televisiva sia le piattaforme digitali, offrendo così molteplici possibilità di visione.

Oggi, martedì 7 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul torneo di Montecarlo. Tanta Italia quest’oggi protagonista. In particolare ci saranno gli esordi di Matteo Berrettini e di Jannik Sinner sulla terra rossa del Principato. Un bel banco di prova per l’altoatesino, al cospetto dell’insidioso mancino Ugo Humbert. Una giornata in cui ci sarà anche la prima uscita del campione in carica, Carlos Alcaraz. Allargando il discorso in primo piano l’Eurolega di basket con gli impegni dell’ Olimpia Milano e della Virtus Bologna, senza dimenticare il Settebello che giocherà nella Coppa del Mondo di pallanuoto contro gli USA. 🔗 Leggi su Oasport.it

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