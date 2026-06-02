Sport in lutto addio al leggendario campione | ha vinto tantissimo!

Il mondo del basket piange la morte di Rick Adelman, inserito nella Naismith Basketball Hall of Fame. Adelman, noto come uno degli allenatori più rispettati dell’NBA, ha raggiunto numerosi successi nel corso della carriera. La sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra appassionati e professionisti del settore. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e ha generato numerosi messaggi di cordoglio.

Il mondo del basket è in lutto per la scomparsa di Rick Adelman, membro della Naismith Basketball Hall of Fame e uno degli allenatori più rispettati nella storia dell’NBA. Adelman è morto all’età di 79 anni, come annunciato dalla National Basketball Coaches Association. Al momento non sono state rese note le cause del decesso. Con 1.042 vittorie in stagione regolare, Adelman occupa ancora oggi il decimo posto nella classifica all-time degli allenatori NBA, un traguardo che lo colloca tra le figure più influenti e vincenti della pallacanestro americana. Una carriera leggendaria lunga oltre trent’anni. Prima di diventare allenatore, Adelman aveva disputato sette stagioni da giocatore NBA tra il 1968 e il 1975, indossando le maglie di diverse franchigie, tra cui Portland Trail Blazers, Chicago Bulls e Kansas City-Omaha Kings. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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