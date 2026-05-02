addio al campione leggendario

L’Italia si stringe intorno alla perdita di Alex Zanardi, ex pilota e atleta paralimpico, che è scomparso all’età di 59 anni. Zanardi aveva subito gravi lesioni cerebrali in seguito a un incidente durante una staffetta in bicicletta nel 2020 e da allora era in ospedale. La sua morte è stata annunciata dalle strutture sanitarie dove era ricoverato.

L’Italia piange Alex Zanardi: l’ex pilota e atleta paralimpico è morto all’età di 59 anni. Figura centrale dello sport italiano e internazionale, Zanardi è stato riconosciuto per la sua capacità di trasformare eventi drammatici in un percorso di impegno e risultati, diventando negli anni un riferimento per il tema della disabilità e dell’inclusione. Avrebbe compiuto 60 anni il 23 ottobre. La notizia chiude un lungo periodo segnato dalle conseguenze dell’ incidente avvenuto nel 2020 durante una tappa della staffetta “Obiettivo Tricolore”, quando un grave impatto in handbike lo aveva lasciato in condizioni giudicate fin da subito estremamente critiche.🔗 Leggi su Tvzap.it

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