Il mondo del calcio piange la scomparsa di un tecnico che ha scritto pagine importanti nella storia del torneo più prestigioso, vincendo quattro volte la Champions League. La notizia ha suscitato grande commozione tra sportivi e addetti ai lavori, che ricordano con rispetto i successi e il modo di approcciarsi alla disciplina di quest’allenatore. La sua carriera ha lasciato un segno indelebile nel panorama calcistico internazionale.

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© Calcionews24.com - Addio al tecnico leggendario: ha vinto 4 Champions

Andriy Shevchenko e l'iconico rigore della finale di Champions di Manchester

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