Sport i cadetti del Rugby Livorno battono Arezzo e volano in serie B

Notizia in breve

La squadra cadetta del Rugby Livorno ha vinto la partita decisiva contro Arezzo, assicurandosi la promozione in Serie B. La sfida si è svolta nell’ambito della fase interregionale, che ha coinvolto squadre toscane e umbre. I biancoverdi hanno ottenuto la vittoria in un torneo di alto livello, chiudendo con successo il percorso che li ha portati alla promozione.