Sport i cadetti del Rugby Livorno battono Arezzo e volano in serie B
La squadra cadetta del Rugby Livorno ha vinto la partita decisiva contro Arezzo, assicurandosi la promozione in Serie B. La sfida si è svolta nell’ambito della fase interregionale, che ha coinvolto squadre toscane e umbre. I biancoverdi hanno ottenuto la vittoria in un torneo di alto livello, chiudendo con successo il percorso che li ha portati alla promozione.
La squadra cadetta del Rugby Livorno conquista la promozione in Serie B. L’ultimo atto è arrivato al termine della fase interregionale in un raggruppamento di alto livello che ha visto i biancoverdi confrontarsi con realtà toscane e umbre. Decisiva la vittoria sul Vasari Arezzo, superato con un. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Notizie e thread social correlati
Basket serie C. Gli Angels battono. San Marino in gara2 e volano in semifinaleGli Angels Santarcangelo hanno vinto la seconda partita contro i Titans, con il punteggio di 74-70, qualificandosi così per la semifinale dei playoff...
Leggi anche: Rugby femminile, Serie A Elite: Villorba e Valsugana volano in finale scudetto