Basket serie C Gli Angels battono San Marino in gara2 e volano in semifinale

Gli Angels Santarcangelo hanno vinto la seconda partita contro i Titans, con il punteggio di 74-70, qualificandosi così per la semifinale dei playoff di Serie C. La sfida è stata combattuta fino all'ultimo quarto, e con questa vittoria si sono assicurati il passaggio del turno nei quarti di finale. L'incontro si è svolto di recente e ha messo in evidenza l’equilibrio tra le due squadre.

Sono gli Angels Santarcangelo ad aggiudicarsi gara2 dei quarti coi Titans (74-70) e a qualificarsi così per la semifinale playoff di Serie C. La partita del PalaSgr vede i clementini scattare meglio dai blocchi (23-12), ma i Titans reagiscono e con un ottimo Ugolini tornano in corsa all’intervallo (42-38 al 20’). Nella ripresa si va a strappi, si fa male Fusco (non rientrerà), e a 6’38’’ dalla sirena c’è ancora un solo possesso tra le due squadre sul 60-58. In 2’ un Rivali commovente sembra chiuderla con sette punti di fila, ma dall’altra parte si riaccende Ugolini e tutto rimane in ballo a 1’31’’ dalla fine sul 67-67. È un batti e ribatti di livello altissimo, con Rivali a trasformare un recupero in due punti e con Ugolini a centrare la tripla del clamoroso sorpasso a -41’’ sul 69-70.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Basket serie C. Gli Angels battono. San Marino in gara2 e volano in semifinale Notizie correlate Basket serie c. San Marino vince la terza gara di fila. Ok anche gli AngelsTerza vittoria consecutiva per la Pallacanestro Titano, che continua a vivere un ottimo momento in attacco e batte 79-73 un avversario di alto... Serie A, i Cavalieri battono Civitavecchia e volano in testaPrato, 1 febbraio 2026 - Alla luce del 45-26 emerso al termine del decimo turno di campionato al Montano, i Cavalieri Union si sono aggiudicati il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pallacanestro Titano San Marino – Basket Angels Dulca Santarcangelo 56-64; Basket serie C, playoff. Colpo degli Angels a San Marino. Ronci, Ruggeri e Saltykov in luce; Pallacanestro Titano, esordio amaro nei playoff: Santarcangelo passa 64-56 al Multieventi; Quarti di finale play off, gara1 Pall. Titano-Angels Santarcangelo 56-64. Basket C, Angels in semifinale playoff: Titans ko (74-70)La stagione della Pallacanestro Titano finisce in gara2 dei quarti di finale a Santarcangelo. I padroni di casa s’impongono 74-70 con un finale molto combattuto e si qualificano alla semifinale dopo i ... altarimini.it Basket serie C. Gli Angels provano a confermarsi. I Titani vogliono il riscattoProva a centrare il tris, la Dulca Santarcangelo, e l’occasione è data dalla gara interna di stasera col Pisaurum (ore 21, dirigono De Carolis di Fermo e Giorgi di Vallefoglia). Al PalaSgr arriva una ... ilrestodelcarlino.it Esattamente 6 anni fa usciva All That’s Left Is Love degli Angels & Airwaves! Scritta in risposta all’impatto globale della pandemia da COVID-19, la canzone mette a fuoco due idee centrali nella visione di Tom DeLonge: la speranza come scelta consapevole facebook