Rugby femminile Serie A Elite | Villorba e Valsugana volano in finale scudetto

Da oasport.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno Arredissima Villorba Rugby e Valsugana Rugby Padova a giocarsi sabato prossimo, 29 marzo, allo stadio Battaglini di Rovigo il titolo 2026 della Serie A Élite femminile di rugby. Non ci sono state, dunque, sorprese nelle due semifinali che si sono disputate oggi e che vedevano Villorba ospitare il Colorno, in una sfida però combattutissima fino alla fine, mentre per le Valsugirls non ci sono stati problemi contro la Benetton Treviso. A Padova non c’è stata partita: il Valsugana Rugby Padova ha travolto la Benetton Treviso con un netto 65-0, dimostrando fin dalle prime battute una superiorità tecnica e fisica schiacciante. Le ragazze allenate da Bezzati hanno imposto il proprio ritmo sin dall’avvio, trovando con continuità la via della meta grazie a una mischia dominante e a un gioco al largo efficace. 🔗 Leggi su Oasport.it

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