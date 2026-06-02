Sport | Gualtieri due romani a quarti finale Roland Garros orgoglio per citta’

Due tennisti romani, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, sono arrivati ai quarti di finale del Roland Garros. Entrambi hanno superato gli incontri precedenti nel torneo di singolare maschile. La loro presenza nei quarti viene definita un risultato importante per il tennis cittadino. La competizione si svolge sulla terra battuta, con partite intense e qualificazioni decisive. La semifinale si avvicina, portando attenzione sulla loro performance nel torneo più prestigioso della stagione.

I due talentuosi tennisti romani, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, hanno raggiunto i quarti di finale del prestigioso torneo del Roland Garros, un traguardo che rappresenta un “motivo di orgoglio” per la città di Roma. Il messaggio del sindaco di Roma. Questa notizia è stata condivisa con entusiasmo dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, attraverso i suoi canali social. “Due romani ai quarti di finale del Roland Garros! Complimenti a Flavio Cobolli e Matteo Berrettini per questo grande risultato, un motivo di orgoglio per la nostra città e per tutti gli appassionati di tennis. In bocca al lupo per il prossimo match: Roma fa il tifo per voi”, ha scritto Gualtieri, esprimendo il sostegno della comunità locale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Due romani ai quarti di finale del #RolandGarros! Complimenti a @cobollifla e @MattBerrettini per questo grande risultato, un motivo di orgoglio per la nostra città e per tutti gli appassionati di tennis. In bocca al lupo per il prossimo match: #Roma fa il tifo per v x.com

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