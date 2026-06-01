Roland Garros | tre outsider conquistano i quarti di finale

Da ameve.eu 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roland Garros, tre outsider sono approdati ai quarti di finale nel singolare femminile. La partita tra Chwalinska e Parry ha visto la prima neutralizzare la potenza dell’avversaria, senza dettagli su come. Restano da definire le sfide successive, tra cui quella tra Chwalinska e Kalinskaya, senza indicazioni sui risultati attesi. I quarti di finale proseguono con queste atlete, tutte considerate outsider rispetto alle teste di serie.

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? Domande chiave Come ha fatto Chwalinska a neutralizzare la potenza di Parry?. Chi vincerà lo scontro tra Chwalinska e Kalinskaya nei quarti?. Perché Shnaider è riuscita a dominare Madison Keys nel terzo set?. Quale tattica ha permesso alle outsider di scardinare le teste di serie?.? In Breve Chwalinska batte Parry 6-3 6-2 con il 75% di prime palle servite.. Kalinskaya vince contro Potapova dopo 2 ore e 49 minuti di gioco.. Shnaider sconfigge la testa di serie Keys con un finale 6-0.. Chwalinska diventa la quarta polacca dell'Era Open nei quarti di uno Slam.. Maja Chwalinska e il trionfo delle outsider: tre nuovi nomi nei quarti di Roland Garros. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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