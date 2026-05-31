roland garros bolelli e vavassori conquistano i quarti di finale

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto i quarti di finale nel doppio a Roland Garros 2026.

AGI - Simone Bolelli e Andrea Vavassori ai quarti di finale del torneo di doppio del Roland Garros 2026. Gli azzurri - quinte testa di serie del tabellone - dominano in due set PaulWillis nel match di ottavi di finale a Parigi: 6-4 6-3, in un'ora e 16 minuti di gioco, il punteggio in favore di Bolelli e Vavassori, che si giocheranno un posto in semifinale con NouzaOberleitner, che hanno fatto fuori in tre set PavlasekRikl. Bolelli e Vavassori, campioni agli Internazionali d'Italia, sono l'unica coppia italiana nel main draw di doppio maschile agli Open di Francia. Primo duo tutto azzurro a trionfare a Roma, secondo con almeno dieci titoli ATP all'attivo. 🔗 Leggi su Agi.it

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