Il 2 giugno a Bondeno si è svolta una celebrazione dedicata all’anniversario della Repubblica, con particolare attenzione alle associazioni sportive e di volontariato. La manifestazione ha coinvolto diverse organizzazioni locali, sottolineando il ruolo di queste realtà nel tessuto territoriale. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi volontari e rappresentanti di associazioni sportive, che hanno condiviso momenti di festa e di riconoscimento pubblico. L’evento ha rafforzato l’importanza del volontariato e dello sport nel contesto locale.

Ottant’anni di Repubblica, che a Bondeno significano anche un momento importante per celebrare ancora una volta l’associazionismo sportivo e il volontariato, che sono tra le risorse più importanti per il territorio. La parte istituzionale della Festa della Repubblica inizierà stamattina, con la cerimonia religiosa in programma nel duomo di Bondeno alle 9,30, e a seguire il corteo delle associazioni sportive e del volontariato lungo via Mazzini e verso i rinnovati giardini di “Cioch”. Un corteo che verrà accompagnato dalle note della Filarmonica “G. Verdi” di Scortichino. Alle 10,30, la cerimonia proseguirà la sua scaletta con i discorsi istituzionali: il saluto del sindaco di Bondeno, Simone Saletti, e quello del docente di storia contemporanea Andrea Rossi, che sarà incentrato sul valore della Festa della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sport e volontariato in festa. Un 2 Giugno con le associazioni

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