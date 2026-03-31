Ospedale Infermi al via il mercatino solidale delle associazioni con la Pasqua del Volontariato

All'Ospedale Infermi di Rimini prende il via l'edizione 2026 dell'iniziativa “La Pasqua del Volontariato”, un mercatino solidale organizzato dalle associazioni presenti sul territorio. L'evento si svolge con l'obiettivo di raccogliere fondi e promuovere attività di volontariato, coinvolgendo la comunità locale in un momento dedicato alla solidarietà. L'inaugurazione è prevista in questi giorni, con numerose bancarelle e iniziative all’interno dell’ospedale.

All’ospedale Infermi torna il mercatino solidale con le associazioni del territorio per sostenere progetti dedicati a pazienti e famiglie Scocca l’ora dell’edizione 2026 dell’iniziativa “La Pasqua del Volontariato”, l'atteso appuntamento con la solidarietà all'Ospedale Infermi di Rimini. Le associazioni del terzo settore del territorio impegnate in vari ambiti sociali uniscono infatti le forze per organizzare un grande Mercatino di Beneficenza, un'iniziativa volta a mettere in luce il significativo valore del volontariato e al contempo raccogliere fondi essenziali per il sostegno delle preziose attività che le associazioni portano avanti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Ospedale Infermi, al via il mercatino solidale delle associazioni con la "Pasqua del Volontariato” Articoli correlati Al via la 'Fiera delle Associazioni': una giornata per scoprire il cuore solidale del territorioAl via la ‘Fiera delle Associazioni’, un’intera giornata alla scoperta di oltre cinquanta realtà associative del terzo settore. Un nuovo weekend in piazza con il mercatino solidale della Croce rossaCon il nuovo anno torna puntuale in Piazza San Francesco a Ravenna, nei giorni venerdì 16, sabato 17 e domenica 18, dalle 9:30 fino alle 18, il... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Al via a Viterbo riqualificazione ex Ospedale Grande degli Infermi; REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO 22 E 23 MARZO 2026. ON-LINE AFFLUENZA E RISULTATI; Bimba di 4 anni morta in ospedale, autopsia cerca infezioni latenti. E c’è un’indagine sul ricovero precedente; Spoleto, via ai lavori per ampliare il Pronto Soccorso del San Matteo degli Infermi: nuovi percorsi e segnaletica per i pazienti. Al via a Viterbo riqualificazione ex Ospedale Grande degli InfermiAl via a Viterbo, la prima fase di preparazione del progetto di restauro e riqualificazione da 35,8 milioni di euro dell'ex Ospedale Grande degli Infermi. (ANSA) ... ansa.it Partono i lavori di recupero dell’ex Ospedale Grande degli Infermi per la realizzazione di un borgo della cultura. facebook