Sport inclusione e solidarietà Domenica a Monte Urano la passeggiata con le associazioni

Domenica a Monte Urano si svolgerà una passeggiata organizzata da diverse associazioni locali. L'evento mira a promuovere valori di solidarietà e inclusione attraverso un percorso aperto a tutti. Vari gruppi si uniranno per partecipare, creando un'occasione di incontro e condivisione tra cittadini di diverse età e provenienze. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica su tematiche sociali e di solidarietà.

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Una domenica all’insegna della solidarietà, dell’ inclusione e della sensibilizzazione quella del 24 maggio quando Monte Urano si tingerà simbolicamente di rosa con l’iniziativa Avis e Comune si colorano di Rosa, una passeggiata aperta a tutta la cittadinanza promossa dall’ Avis Comunale Monte Urano con il patrocinio del Comune, la collaborazione di Aido e Admo ma anche il coinvolgimento delle sezioni Avis provinciale di Fermo e comunale di Monte Urano. Un evento per unire attività fisica, scoperta del territorio e impegno civile in una mattinata dedicata alla famiglia e ai valori della condivisione. La manifestazione prevede infatti una passeggiata di circa quattro chilometri, con difficoltà bassa e adatta a persone di tutte le età, lungo un percorso immerso tra storia e natura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sport, inclusione e solidarietà. Domenica a Monte Urano la passeggiata con le associazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giornata Internazionale della donna, a Monte Sant'Angelo appuntamento con sport, cultura, solidarietà e percorsi educativiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Dalla donazione del sangue allo sport, dal teatro ai percorsi di... Bim Triathlon, presentata la quinta edizione tra sport, inclusione e solidarietàSi è svolta a Bellaria Igea Marina, nella cornice del Palazzo del Turismo, la presentazione ufficiale della quinta edizione del Bim Triathlon... Cicloraduno di primavera tra sport, inclusione sociale e promozione culturaleDomenica 17 maggio l’evento organizzato da Camminare insieme, Centro Sportivo Italiano sezione di Castri e dal Terzo Millennio Laboratorio di Umana Solidarietà, con il patrocinio della Provincia di ... lecceprima.it Polentata al Castello, a Monte Urano il San Martino della solidarietàPresentata ufficialmente la 32esima edizione della Polentata al Castello, definita anche il San Martino della Solidarietà, che da sempre viene organizzato da L’Alveare Odv pronto a festeggiare i 40 ... ilrestodelcarlino.it