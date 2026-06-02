Spoleto in lutto è morto Ermanno Arslan
A 85 anni è morto Ermanno Arslan, noto studioso di archeologia e numismatica medievale. La sua scomparsa ha colpito la comunità locale e gli ambienti accademici che lo conoscevano come un esperto di fama internazionale. Arslan era considerato un punto di riferimento nel settore e aveva pubblicato numerosi studi nel corso della sua carriera. La notizia della sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia e ai colleghi.
Spoleto in lutto per la morte a 85 anni di Ermanno Arslan, studioso di fama internazionale e autorevole punto di riferimento nel campo dell'archeologia e della numismatica medievale.Membro del Consiglio Scientifico del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo dal 1998, Arslan ha dedicato la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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