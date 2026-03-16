Spoleto in lutto è morto Bernardino Trinoli

Spoleto piange la scomparsa di Bernardino Trinoli, noto imprenditore locale. Trinoli era il fondatore dell’azienda Inox Spoleto, che aveva avviato insieme a Carlo Liberti. La sua morte ha suscitato grande commozione tra la comunità e tra chi conosceva la sua attività nel settore industriale. La città si prepara a ricordarlo, mentre si attendono eventuali commemorazioni pubbliche.

Spoleto in lutto per la morte di Bernardino Trinoli, storico imprenditore spoletino e fondatore, insieme a Carlo Liberti, dell’azienda Inox Spoleto. “Con la sua visione imprenditoriale, la passione per il lavoro e il forte legame con il territorio, Bernardino Trinoli ha contribuito in modo significativo alla crescita del tessuto produttivo della città, rappresentando per decenni un esempio di impegno, capacità e dedizione e consolidando una realtà industriale che ancora oggi è punto di riferimento nel settore”, scrive il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti. “A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità spoletina, il sindaco Andrea Sisti esprime le più sentite condoglianze e la propria vicinanza alla famiglia, ai collaboratori e a quanti hanno condiviso con lui il percorso umano e professionale”, conclude la nota. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Giornalismo in lutto, è morto Giovanni MasottiROMA – “Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Masotti, volto storico del giornalismo televisivo, morto oggi a Roma all’età di 74...

“Addio!”. Calcio in lutto, è morto cosìIl calcio, soprattutto quello che vive lontano dai grandi riflettori, è fatto di storie che parlano di passione pura, di legami profondi con il...