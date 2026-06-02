Nella prima settimana di agosto, il costo medio per noleggiare un ombrellone e due lettini sarà di 225 euro, segnando un aumento del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Negli ultimi cinque anni, il prezzo è cresciuto del 24%. La spiaggia più costosa nel 2026 sarà quella di Alassio, con un prezzo medio di 340 euro.

Noleggiare un ombrellone e due lettini nella prima settimana di agosto costerà in media 225 euro, con un aumento del 6% rispetto al 2025 e un balzo del 24% negli ultimi cinque anni. Lo afferma l’indagine di Altroconsumo, segnalando come gli stabilimenti balneari stiano diventando sempre più costosi. Per molti italiani, la vacanza al mare rischia di trasformarsi in un lusso. Altroconsumo ha analizzato 222 stabilimenti in 10 località turistiche, dal Nord al Sud, passando per le isole. Il verdetto? Prezzi alle stelle, con punte del +16% a Taormina e Giardini Naxos. La classifica delle località più care. Ecco la graduatoria dei prezzi medi delle prime quattro file, con la sorpresa di Alassio che si conferma la regina indiscussa dei rincari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spiagge più care nel 2026, aumento del 6%: Alassio regina dei prezzi a 340 euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

PlayStation 5 e Portal più care anche in Europa: Annunciato l’aumento dei prezziSony Interactive Entertainment ha annunciato un aumento dei prezzi per PlayStation 5 e Portal in Europa, rendendoli più costosi rispetto al passato.

Assicurazione per la moto, Caserta tra le province più care: prezzi sopra i 600 euro (e in aumento)A Caserta, i costi delle polizze assicurative per le moto sono tra i più elevati della regione, superando i 600 euro.

Temi più discussi: Stabilimenti balneari, la classifica delle località più care secondo Altroconsumo; Alassio la più costosa, poi Gallipoli e Alghero: quali sono le spiagge più care d’Italia. I prezzi degli stabilimenti in aumento fino al 16%; Stagione balneare, nel 2026 spiagge più care del 6%, in 5 anni prezzi +24%; Le spiagge più care d'Italia secondo Altroconsumo: la classifica completa.

Spiagge più care nel 2026, aumento del 6%: Alassio regina dei prezzi a 340 euroStabilimenti balneari alle stelle: +24% in 5 anni. La classifica di Altroconsumo con Alassio a 340 euro e Lignano a 157. E il caso Spotorno ... quifinanza.it

Le spiagge più care si trovano in Liguria, con Alassio in testa: ecco i prezzi degli ombrelloni nell'estate 2026 secondo Altroconsumo #Attualita x.com

Stagione balneare, nel 2026 spiagge più care del 6%, in 5 anni prezzi +24%Vacanze al mare sempre più costose: secondo l'indagine annuale di Altroconsumo nell'estate 2026 i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ... msn.com