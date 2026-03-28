Sony Interactive Entertainment ha annunciato un aumento dei prezzi per PlayStation 5 e Portal in Europa, rendendoli più costosi rispetto al passato. La modifica riguarda le versioni di entrambe le console, influenzando i punti vendita e i rivenditori del continente. La notizia arriva dopo variazioni di prezzo già avvenute in altri mercati e si applica a tutti i canali di vendita ufficiali.

La decisione di Sony Interactive Entertainment segna un passaggio importante per l’intero settore dei videogiochi. A partire dal 2 aprile, il costo di PlayStation 5 e del dispositivo PlayStation Portal subirà un aumento su più mercati, inclusa l’Europa. Si tratta di un aggiornamento che non riguarda solo una semplice variazione di prezzo, ma riflette un contesto economico globale sempre più complesso. L’incremento coinvolge anche Stati Uniti, Regno Unito e Giappone, confermando una strategia coordinata su scala internazionale. Le conseguenze si estendono oltre i consumatori, andando a incidere sull’intero ecosistema del gaming. Nuovi prezzi in Europa: quanto costano ora PlayStation 5 e Portal. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - PlayStation 5 e Portal più care anche in Europa: Annunciato l’aumento dei prezzi

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