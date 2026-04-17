Assicurazione per la moto Caserta tra le province più care | prezzi sopra i 600 euro e in aumento

A Caserta, i costi delle polizze assicurative per le moto sono tra i più elevati della regione, superando i 600 euro. Negli ultimi tempi, i prezzi sono aumentati ulteriormente, rendendo più oneroso il rinnovo o l’acquisto di una copertura assicurativa per i motociclisti locali. La tendenza interessa anche altre aree della Campania, ma questa provincia si distingue per le tariffe particolarmente elevate.

Prezzi in aumento e assicurazioni sempre più care: anche la provincia di Caserta si conferma tra le aree più onerose della Campania per quanto riguarda l’RC moto. È quanto emerge dall’ultimo report di Segugio.it, che fotografa una situazione in forte crescita dei costi assicurativi, a fronte però.🔗 Leggi su Casertanews.it

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