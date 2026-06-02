L’ex allenatore di Siena ha espresso il desiderio di vedere la squadra tornare in Serie C. È stato l’ultimo tecnico a portare il Siena a vincere sul campo in Serie D. La sua presenza è costante in eventi legati alla squadra, confermando il suo legame con il club. La sua dichiarazione riflette la speranza di un ritorno del Siena ai livelli superiori del calcio dilettantistico.

Una presenza fissa in questo tipo di occasioni, oltre ad essere l’ultimo allenatore del Siena ad aver vinto sul campo la D. Massimo Morgia (foto), ieri sera a bordo campo per il quadrangolare in memoria di Arturo Pratelli e Lorenzo Guasparri ha parlato anche dell’attualità e del suo legame con Siena, città a cui è rimasto affezionato. "Non è la prima volta che vengo, anzi, ogni volta che posso in queste occasioni torno volentieri. Mi fa piacere essere qui e salutare tanti amici, tra cui ovviamente il padre di Arturo al quale ero molto legato così come ai suoi ‘Boys’. È sempre una bella occasione, non posso non essere legato a questo luogo che mi ha dato tanto oltre a essere la città dove è nata mia madre". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Spero di vedere il Siena in serie C". L’augurio dell’ex allenatore Morgia

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