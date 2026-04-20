Durante la festa per la promozione della squadra di calcio in serie C a Barletta, il sindaco ha rivolto un messaggio ai tifosi del Bari, suscitando alcune interpretazioni tra i presenti. Le sue parole, pronunciate ieri sera, hanno portato alcuni a pensare a un possibile auspicio riguardo anche alla squadra cittadina. Tuttavia, il primo cittadino ha successivamente chiarito che non si trattava di un augurio di sventura.

Le parole del sindaco di Barletta, ieri sera durante la festa per la promozione della squadra di calcio in serie C, a più di qualcuno erano sembrate l’auspicio di trovare in serie C anche il Bari. Oggi il sindaco spiega. Scrive Cosimo Cannito, sindaco di Barletta: Cari tifosi del Bari, a Barletta siamo euforici per la promozione del Barletta in Serie C. Citare il Bari, come ho fatto ieri, in un clima esclusivamente goliardico — in un video la cui diffusione non era autorizzata e che avrebbe dovuto essere montato per intero, con altri passaggi, come precisato dal quotidiano online BarlettaViva.it — non era un augurio di sventura, ma il desiderio, da sindaco, di vedere la propria città protagonista di derby epici.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Barletta promosso in serie C: il sindaco ai tifosi del Bari, l’auspicio dopo le parole di ieri Cannito: "non era un augurio di sventura"

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