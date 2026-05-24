Klara Ovefelt ha segnato 43 gol in questa stagione, diventando la capocannoniere del campionato di Promozione. La sua rete decisiva ha contribuito alla vittoria del Siena Femminile. L’attaccante si è detta molto felice e ha espresso il desiderio di ripetersi nel prossimo campionato. La squadra ha concluso la stagione in testa grazie anche ai gol della giocatrice svedese.

Quarantatré reti, che le sono valse il titolo di capocannoniere del campionato di Promozione: Klara Ovefelt (nella foto con Enrico Chiesa) ha trascinato il Siena Femminile verso la vittoria del campionato. E l’avventura non è ancora terminata: oggi pomeriggio al Franchi (fischio di inizio alle 16,30) le ragazze di coach Proserpio Marchetti, affronteranno il Centro Storico Lebowski per la Coppa Toscana. Per Ovefelt, Siena, rappresenta però anche una precisa scelta professionale: nell’organigramma bianconero il suo nome corrisponde alla voce ‘merchandising manager’. Alla centrocampista svedese, il Premio Paolo De Luca 2026. "Sono molto felice e molto onorata di aver ricevuto questo riconoscimento – dice –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Siena trascinato dai 43 gol di Ovefelt: "Sono molto felice e spero di ripetermi"

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