Tra il 28 e il 29 maggio si è svolto un incontro tra Italia e Giappone volto a rafforzare la collaborazione nel settore spaziale. Le parti hanno discusso di creare un ecosistema più ampio, andando oltre le missioni specifiche, per favorire progetti condivisi e sinergie a lungo termine. L’obiettivo è sviluppare iniziative congiunte che coinvolgano più settori e tecnologie, puntando a una collaborazione più integrata tra i due paesi nel campo spaziale.

Parlare soltanto di missioni spaziali sarebbe riduttivo. Semmai, il bilaterale tra Italia e Giappone, che si è svolto tra il 28 e il 29 maggio, è servito ad alimentare un «ecosistema» di collaborazioni grazie a nuovi accordi scientifici e industriali. A sostenerlo è chi, durante le Consultazioni di Tokyo, ha svolto un ruolo centrale, ovvero l’Agenzia spaziale italiana (Asi), che si è confrontata direttamente con l’equivalente nipponica Jaxa. Questo ecosistema, per il presidente dell’Agenzia Teodoro Valente, deve includere tutto quello che sta attorno - dalle istituzioni alle imprese - in modo da diventare una leva di crescita complessiva.... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Spazio, Valente: «Con il Giappone costruiamo un ecosistema che va oltre le missioni»

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